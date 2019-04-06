Александр Георгиев: "Очень интересно было играть против Бобровского"

Голкипер "Рейнджерс" Александр Георгиев - о матче с "Коламбусом" (2:3 Б) в регулярном чемпионате НХЛ. Ворота "Блю Джэкетс" в этом матче защищал Сергей Бобровский.

– Второй и третьей звездой матча признаны вы и Сергей Бобровский. Как вам противостояние с двукратным обладателем "Везины"?

– Очень интересно было против него играть. Сергей всю игру был надежен, много выручал "Коламбус". Один из лучших вратарей в мире сейчас. В следующем сезоне постараюсь взять реванш.

– Артемий Панарин семь раз попал в створ, но только в третьем периоде смог отличиться, а потом в серии буллитов. Как вам его бросок?

– Он провел отличную игру, бросок у него хорошо поставлен, шайба очень прицельно летит. Оба раза прямо в "девятку" попал. Большой вклад внес в победу "Коламбуса". (Артем Веневцев)

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