Агент защитника Охотюка рассказал о перспективах российского игрока в «Нью-Джерси»

Агент Дэн Мильштейн, который представляет интересы защитника Никиты Охотюка, рассказал о перспективах игрока в «Нью-Джерси».

— У Никиты контракт до 2024 года. Если не будет получать игровой практики, допускаете возможность перехода в другую команду?

— У Никиты все хорошо. Будем по факту обсуждать. Сейчас он игрок «Нью-Джерси», у них есть шанс побороться за Кубок Стэнли. Сейчас все мысли только об игре в этом сезоне и помочь команде.

В нынешнем сезоне 22-летний россиянин провел 9 матчей и забил 1 гол.