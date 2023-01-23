Российский защитник «Нью-Джерси» рассказал, кто из игроков НХЛ произвел на него наибольшее впечатление
Защитник «Нью-Джерси» Никита Охотюк рассказал, кто из игроков НХЛ произвел на него наибольшее впечатление.
— Кто на вас произвел наибольшее впечатление в НХЛ из игроков, против которых вы играли?
— В первую очередь запомнился матч против «Питсбурга» — Кросби и Малкин. Это была одна из первых моих игр после вызова. Когда увидел Малкина и Кросби, в детстве смотрел на них по телевизору. Были необычные впечатления в начале игры, а потом пошел обычный хоккей. Удалось пару раз сыграть против них, когда против Кросби выходил. Удалось проиграть и с Овечкиным в предсезонных играх. Необычные впечатления сначала, а когда игра идет уже без разницы.
— Последний матч сыграл 19 числа. Сказали, почему не играл с «Питтсбургом»?
— Ко мне не подходили, ничего не говорили. На тренировке подошли и сказали, что довольны моей игрой. Сказали, что когда опять в состав поставят, чтобы быстрее шайбу передвигал.
— Что изменилось в команде, что в том году она была далеко от плей-офф, а в этом долгое время шла лидером дивизиона?
— Как я уже отворил, добавились опытные игроки. Это дает уверенность. Особенно ничего не поменялось, но стало больше позитива. Не знаю, что именно было в том году, потому что меня вызвали в том сезоне на пять игр. В этом сезоне все настроены, глаза горят. Не важно, молодые игроки или нет — все делают свою работу. Тренер дает установку, остальные выполняют. Понятно, что ошибки бывают. Без них никуда.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|46
|29
|17
|66
|2
|Нью-Джерси
|46
|30
|16
|64
|3
|Рейнджерс
|46
|25
|21
|57
|4
|Вашингтон
|49
|25
|24
|56
|5
|Питтсбург
|46
|23
|23
|54
|6
|Айлендерс
|48
|23
|25
|51
|7
|Филадельфия
|48
|20
|28
|47
|8
|Коламбус
|46
|14
|32
|30
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|46
|37
|9
|78
|2
|Торонто
|47
|28
|19
|64
|3
|Тампа-Бэй
|45
|29
|16
|59
|4
|Флорида
|48
|23
|25
|51
|5
|Баффало
|45
|23
|22
|49
|6
|Детройт
|45
|19
|26
|46
|7
|Оттава
|46
|20
|26
|43
|8
|Монреаль
|47
|20
|27
|43
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|48
|31
|17
|63
|2
|Даллас
|48
|28
|20
|63
|3
|Миннесота
|45
|25
|20
|54
|4
|Колорадо
|45
|25
|20
|53
|5
|Нэшвилл
|46
|22
|24
|50
|6
|Сент-Луис
|47
|23
|24
|49
|7
|Аризона
|47
|15
|32
|35
|8
|Чикаго
|45
|14
|31
|32
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|48
|29
|19
|60
|2
|Сиэтл
|46
|27
|19
|59
|3
|Лос-Анджелес
|49
|26
|23
|58
|4
|Эдмонтон
|48
|27
|21
|57
|5
|Калгари
|47
|22
|25
|53
|6
|Ванкувер
|46
|18
|28
|39
|7
|Сан-Хосе
|48
|14
|34
|37
|8
|Анахайм
|47
|13
|34
|31
|23.01
|03:00
|
Бостон – Сан-Хосе
|4 : 0
|23.01
|03:00
|
Филадельфия – Виннипег
|3 : 5
|23.01
|03:00
|
Чикаго – Лос-Анджелес
|1 : 2
|23.01
|04:00
|
Аризона – Вегас
|4 : 1
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|48
|88
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|46
|73
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|45
|66
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|48
|40
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|46
|36
|
|
Микко Рантанен
Колорадо
|45
|32
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|30
|1.82
|
|
Илья Самсонов
Торонто
|20
|2.16
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|35
|2.20