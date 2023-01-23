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Сегодня, 19:07

Российский защитник «Нью-Джерси» рассказал, кто из игроков НХЛ произвел на него наибольшее впечатление

Мария Куцубеева
Корреспондент
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Защитник «Нью-Джерси» Никита Охотюк рассказал, кто из игроков НХЛ произвел на него наибольшее впечатление.

— Кто на вас произвел наибольшее впечатление в НХЛ из игроков, против которых вы играли?

— В первую очередь запомнился матч против «Питсбурга» — Кросби и Малкин. Это была одна из первых моих игр после вызова. Когда увидел Малкина и Кросби, в детстве смотрел на них по телевизору. Были необычные впечатления в начале игры, а потом пошел обычный хоккей. Удалось пару раз сыграть против них, когда против Кросби выходил. Удалось проиграть и с Овечкиным в предсезонных играх. Необычные впечатления сначала, а когда игра идет уже без разницы.

— Последний матч сыграл 19 числа. Сказали, почему не играл с «Питтсбургом»?

— Ко мне не подходили, ничего не говорили. На тренировке подошли и сказали, что довольны моей игрой. Сказали, что когда опять в состав поставят, чтобы быстрее шайбу передвигал.

— Что изменилось в команде, что в том году она была далеко от плей-офф, а в этом долгое время шла лидером дивизиона?

— Как я уже отворил, добавились опытные игроки. Это дает уверенность. Особенно ничего не поменялось, но стало больше позитива. Не знаю, что именно было в том году, потому что меня вызвали в том сезоне на пять игр. В этом сезоне все настроены, глаза горят. Не важно, молодые игроки или нет — все делают свою работу. Тренер дает установку, остальные выполняют. Понятно, что ошибки бывают. Без них никуда.

Евгений Малкин
Никита Охотюк
Сидни Кросби
ХК Нью-Джерси Дэвилз
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 46 29 17 66
2 Нью-Джерси 46 30 16 64
3 Рейнджерс 46 25 21 57
4 Вашингтон 49 25 24 56
5 Питтсбург 46 23 23 54
6 Айлендерс 48 23 25 51
7 Филадельфия 48 20 28 47
8 Коламбус 46 14 32 30
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 46 37 9 78
2 Торонто 47 28 19 64
3 Тампа-Бэй 45 29 16 59
4 Флорида 48 23 25 51
5 Баффало 45 23 22 49
6 Детройт 45 19 26 46
7 Оттава 46 20 26 43
8 Монреаль 47 20 27 43
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 48 31 17 63
2 Даллас 48 28 20 63
3 Миннесота 45 25 20 54
4 Колорадо 45 25 20 53
5 Нэшвилл 46 22 24 50
6 Сент-Луис 47 23 24 49
7 Аризона 47 15 32 35
8 Чикаго 45 14 31 32
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 48 29 19 60
2 Сиэтл 46 27 19 59
3 Лос-Анджелес 49 26 23 58
4 Эдмонтон 48 27 21 57
5 Калгари 47 22 25 53
6 Ванкувер 46 18 28 39
7 Сан-Хосе 48 14 34 37
8 Анахайм 47 13 34 31
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23.01 03:00
Бостон – Сан-Хосе
 4 : 0
23.01 03:00
Филадельфия – Виннипег
 3 : 5
23.01 03:00
Чикаго – Лос-Анджелес
 1 : 2
23.01 04:00
Аризона – Вегас
 4 : 1
Все результаты / календарь
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Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 48 88
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 46 73
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 45 66
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 48 40
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 46 36
Микко Рантанен

Микко Рантанен

Колорадо

 45 32
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 30 1.82
Илья Самсонов

Илья Самсонов

Торонто

 20 2.16
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Джейк Эттингер

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