Свищев: «Барбашев заслужил, чтобы показать Кубок Стэнли в России»

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев высказался о том, что форварду «Вегаса» Ивану Барбашеву не разрешат привезти Кубок Стэнли в Россию.

«Это, конечно, возмутительно. Барбашев заслужил, чтобы показать Кубок Стэнли в России. Для нас приезд этого трофея всегда был большим событием. У нас показывают, как играют команды НХЛ, и все следят, как забивают наши звезды. Сколько Барбашев сделал для своей команды, тоже немаловажно. Мы знаем, что в «Вегасе» его любят и ценят. Когда хоккеист может привезти Кубок к себе на Родину, ему отдают дань уважения. Совершено несправедливо, что Барбашеву не дают такой возможности. Здесь включаются политические нюансы. Видимо, владельцы клубов и организаторы боятся каких-то провокаций. Думаю, когда все успокоится, мы обязательно увидим Кубок Стэнли в России», — приводит «РБ Спорт» слова Свищева.

В финальной серии плей-офф НХЛ «Вегас» обыграл «Флориду» (4-1). Барбашев, который выступает за «Голден Найтс», стал двукратным обладателем Кубка Стэнли. В 2019 году он выигрывал трофей вместе с «Сент-Луисом».

Ранее заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли сообщил, что российские хоккеисты не смогут привезти Кубок Стэнли в Россию этим летом.