Свищев: «Барбашев заслужил, чтобы показать Кубок Стэнли в России»
Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев высказался о том, что форварду «Вегаса» Ивану Барбашеву не разрешат привезти Кубок Стэнли в Россию.
«Это, конечно, возмутительно. Барбашев заслужил, чтобы показать Кубок Стэнли в России. Для нас приезд этого трофея всегда был большим событием. У нас показывают, как играют команды НХЛ, и все следят, как забивают наши звезды. Сколько Барбашев сделал для своей команды, тоже немаловажно. Мы знаем, что в «Вегасе» его любят и ценят. Когда хоккеист может привезти Кубок к себе на Родину, ему отдают дань уважения. Совершено несправедливо, что Барбашеву не дают такой возможности. Здесь включаются политические нюансы. Видимо, владельцы клубов и организаторы боятся каких-то провокаций. Думаю, когда все успокоится, мы обязательно увидим Кубок Стэнли в России», — приводит «РБ Спорт» слова Свищева.
В финальной серии плей-офф НХЛ «Вегас» обыграл «Флориду» (4-1). Барбашев, который выступает за «Голден Найтс», стал двукратным обладателем Кубка Стэнли. В 2019 году он выигрывал трофей вместе с «Сент-Луисом».
Ранее заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли сообщил, что российские хоккеисты не смогут привезти Кубок Стэнли в Россию этим летом.
|Финал
|Счет в серии
|
Вегас - Флорида
|4 - 1
|1/2 финала
|
Вегас - Даллас
|4 - 2
|
Каролина - Флорида
Каролина - Флорида
0 - 4
|0 - 4
|Второй раунд
|
Вегас - Эдмонтон
|4 - 2
|
Каролина - Нью-Джерси
|4 - 1
|
Даллас - Сиэтл
|4 - 3
|
Торонто - Флорида
|1 - 4
|Первый раунд
|
Торонто - Тампа-Бэй
|4 - 2
|
Вегас - Виннипег
|4 - 1
|
Колорадо - Сиэтл
|3 - 4
|
Нью-Джерси - Рейнджерс
|4 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 2
|
Бостон - Флорида
|3 - 4
|
Даллас - Миннесота
|4 - 2
|
Каролина - Айлендерс
|4 - 2
|14.06
|03:00
|
Вегас – Флорида
|9 : 3