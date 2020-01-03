Агент Ковальчука: «Монреаль» с Ильей побьется за выход в плей-офф»

Агент нападающего Ильи Ковальчука Юрий Николаев надеется на то, что «Монреаль» вместе с россиянином поборется за выход в плей-офф Национальной хоккейной лиги.

— Я рад, что он снова в обойме НХЛ, и думаю, что «Монреаль» с Ильей побьется за выход в плей-офф, — цитирует агента ТАСС.

«Монреаль» занимает 13-е место в Восточной конференции, набрав 42 очка в 41 матче и отставая от восьмой строчки на шесть очков.

36-летний Колваьчук подписал с канадским клубом двусторонний контракт до конца сезона.