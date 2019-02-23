41 сэйв Варламова помог "Колорадо" обыграть "Чикаго"

"Колорадо" обыграл "Чикаго" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 5:3. Нападающий "Эвеланш" Джей Ти Комфер набрал 3 (2+1) очка, Карл Седерберг сделал дубль.
Вратарь "Колорадо" Семен Варламов отразил 41 бросок из 44-х. Защитник Никита Задоров отыграл 20 минут 16 секунд.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Чикаго" - "Колорадо" - 3:5 (0:1, 2:1, 1:3)
Голы: Седерберг - 20 (Керфут, Андригетто), 16:09 - 0:1. Стром - 16 (бол., Густафссон, Кит), 30:48 - 1:1. Комфер - 13 (бол., Рантанен, Ландескуг), 38:05 - 1:2. Кейн - 39 (Тэйвз), 39:31 - 2:2. Ландескуг - 32 (Комфер), 43:36 - 2:3. Дебринкэт - 34 (бол., Густафссон, Тэйвз), 50:00 - 3:3. Комфер - 14 (Немет), 54:38 - 3:4. Седерберг - 21 (мен., п.в., Колверт, Немет), 59:26 - 3:5.
Вратари: Делиа (58:00 - 59:26, 59:44) - Варламов.
Штраф: 8 - 8.
Броски: 44 (16+13+15) - 31 (11+11+9).
Наши: Анисимов (17.56/5/-1) - Задоров (20.16/0/0).
23 февраля. Чикаго. United Center.