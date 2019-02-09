37 отраженных бросков Варламова не спасли "Колорадо" от поражения в игре с "Айлендерс"

"Айлендерс" обыграл "Колорадо" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 4:3 ОТ. Российский голкипер "Эвеланш" Семен Варламов отразил 37 бросков из 41, защитник гостей Никита Задоров провел на льду 12 минут 50 секунд, очков набрать ему не удалось.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Айлендерс" - "Колорадо" - 4:3 ОТ (0:1, 1:1, 2:1, 1:0)

Голы: Седерберг - 18 (Джонсон, Нието), 10:19 - 0:1. Джонсон - 5 (Седерберг, Керфут), 22:36 - 0:2. Эберле - 13 (Ли), 38:13 - 1:2. Бэйли - 12 (Дэл Колл, Пелеч), 48:03 - 2:2. Пулок - 4 (бол., Эберле, Нельсон), 53:57 - 3:2. Комфер - 11 (Седерберг, Уилсон), 57:15 - 3:3. Пулок - 5 (Сизикас, Нельсон), 62:23 - 4:3.

Вратари: Ленер - Варламов.

Штраф: 4 - 8.

Броски: 41 (12+14+13+2) - 28 (10+9+6+3).

Наши: - - Задоров (12.50/1/+1).

9 февраля. Нью-Йорк. Barclays Center.