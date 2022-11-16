37-летний голкипер «Миннесоты» Флери получил травму

Основной голкипер «Моннесоты» Марк-Андре Флери получил травму, пишет журналист Майкл Руссо.

Главный тренер «Уайлд» Дин Эвансон заявил, что пока не знает, сколько времени пропустит 37-летний голкипер.

В нынешнем регулярном чемпионате Флери провел 11 матчей, в которых в среднем пропускал 2,87 гола и отражал 90,5 процента бросков.

Напомним, что летом он подписал новый контракт с клубом на два года с зарплатой в 3,5 миллиона долларов за сезон и пунктом о запрете на обмен без его согласия.