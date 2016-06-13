Геннадий Величкин: "Забавно, что "Металлург" и "Питтсбург" в один год победили в своих лигах"

Вице–президент магнитогорского "Металлурга" Геннадий Величкин считает забавным то, что "Магнитка" и "Питтсбург", морально поддерживающие друг друга, победили в своих лигах в этом сезоне. "Питтсбург" в воскресенье в четвертый раз в истории выиграл Кубок Стэнли. Обладателями трофея в составе "пингвинов" стали нападающий Евгений Малкин и тренер защитников команды Сергей Гончар, которые ранее выступали за "Магнитку".

- Мы очень рады победе "Питтсбурга", - цитирует "Р-Спорт" Величкина. - Стало традиционным уже обмениваться пожеланиями к победе между нашими командами. Когда мы шли к своей победе в Кубке Гагарина, такое пожелание прислал нам Женя Малкин со своей командой, и приятно, что люди, играющие в Питтсбурге, знают о существовании магнитогорского "Металлурга", и между нами существует взаимное уважение. Мы всегда морально друг друга поддерживаем. Это достаточно забавно, но эта поддержка помогает и нам, и "пингвинам".