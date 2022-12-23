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Сегодня, 13:30

Жамнов — о приглашении в сборную Ларионова: «Сейчас тренерский штаб сформирован»

Жамнов поделился мнением о приглашении в сборную России по хоккею Ларионова
Михаил Скрыль
Корреспондент
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Игорь Ларионов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов в интервью «СЭ» ответил на вопрос о приглашении в штаб сборной Игоря Ларионова.

— В «Торпедо» сейчас отлично работает Игорь Ларионов. Не думали пригласить его в штаб сборной?

— Мы часто общаемся с ним. Посмотрим, как все сложится дальше. Сейчас тренерский штаб сформирован. Я не могу говорить, что ребята не справляются с работой. Все мы совершаем ошибки, просто из них надо сделать правильные выводы, чтобы не проиграть следующий финал.

— Вам нравится стиль «Торпедо»?

— Я смотрел много матчей «Торпедо». Хотели пригласить ребят из этой команды, но, к сожалению, из-за травм не получилось. Будем дальше следить за ними. Стиль «Торпедо» мне нравится. Они играют в атакующий хоккей. До последней минуты стараются действовать в атаке. Но мы понимаем, что регулярка и плей-офф — разные вещи. Посмотрим, как сложится для них плей-офф. Надеюсь, у команды все получится.

— Можно играть, а можно выигрывать — вы об этом?

— Конечно. Вернемся, опять же, к финнам. Они показывают не такой яркий хоккей, но выиграли Олимпиаду и последние чемпионаты мира.

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Жамнов — о сборной Финляндии: «Они показывают не такой яркий хоккей, но он дает результат»
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Западная конференция И В П О
1 СКА 43 34 9 71
2 Локомотив 42 26 16 58
3 ЦСКА 40 26 14 57
4 Торпедо 41 25 16 53
5 Динамо М 42 23 19 53
6 Спартак 42 20 22 46
7 Витязь 42 18 24 44
8 Динамо Мн 42 17 25 42
9 Северсталь 41 15 26 40
10 Куньлунь 43 15 28 34
11 Сочи 40 5 35 17
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 41 28 13 59
2 Металлург 41 26 15 56
3 Сибирь 44 25 19 53
4 Адмирал 42 23 19 51
5 Авангард 41 23 18 50
6 Сал. Юлаев 41 21 20 50
7 Ак Барс 41 19 22 45
8 Амур 40 17 23 40
9 Барыс 42 18 24 39
10 Трактор 42 16 26 37
11 Нефтехимик 41 17 24 36
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23.12 16:30
Авангард – Амур
 - : -
23.12 17:00
Металлург – Сибирь
 - : -
23.12 17:00
Сал. Юлаев – Адмирал
 - : -
23.12 19:00
Локомотив – ЦСКА
 - : -
23.12 19:00
Витязь – Ак Барс
 - : -
23.12 19:30
Сочи – Куньлунь
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