Жамнов — о приглашении в сборную Ларионова: «Сейчас тренерский штаб сформирован»
Главный тренер сборной России Алексей Жамнов в интервью «СЭ» ответил на вопрос о приглашении в штаб сборной Игоря Ларионова.
— В «Торпедо» сейчас отлично работает Игорь Ларионов. Не думали пригласить его в штаб сборной?
— Мы часто общаемся с ним. Посмотрим, как все сложится дальше. Сейчас тренерский штаб сформирован. Я не могу говорить, что ребята не справляются с работой. Все мы совершаем ошибки, просто из них надо сделать правильные выводы, чтобы не проиграть следующий финал.
— Вам нравится стиль «Торпедо»?
— Я смотрел много матчей «Торпедо». Хотели пригласить ребят из этой команды, но, к сожалению, из-за травм не получилось. Будем дальше следить за ними. Стиль «Торпедо» мне нравится. Они играют в атакующий хоккей. До последней минуты стараются действовать в атаке. Но мы понимаем, что регулярка и плей-офф — разные вещи. Посмотрим, как сложится для них плей-офф. Надеюсь, у команды все получится.
— Можно играть, а можно выигрывать — вы об этом?
— Конечно. Вернемся, опять же, к финнам. Они показывают не такой яркий хоккей, но выиграли Олимпиаду и последние чемпионаты мира.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|43
|34
|9
|71
|2
|Локомотив
|42
|26
|16
|58
|3
|ЦСКА
|40
|26
|14
|57
|4
|Торпедо
|41
|25
|16
|53
|5
|Динамо М
|42
|23
|19
|53
|6
|Спартак
|42
|20
|22
|46
|7
|Витязь
|42
|18
|24
|44
|8
|Динамо Мн
|42
|17
|25
|42
|9
|Северсталь
|41
|15
|26
|40
|10
|Куньлунь
|43
|15
|28
|34
|11
|Сочи
|40
|5
|35
|17
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|41
|28
|13
|59
|2
|Металлург
|41
|26
|15
|56
|3
|Сибирь
|44
|25
|19
|53
|4
|Адмирал
|42
|23
|19
|51
|5
|Авангард
|41
|23
|18
|50
|6
|Сал. Юлаев
|41
|21
|20
|50
|7
|Ак Барс
|41
|19
|22
|45
|8
|Амур
|40
|17
|23
|40
|9
|Барыс
|42
|18
|24
|39
|10
|Трактор
|42
|16
|26
|37
|11
|Нефтехимик
|41
|17
|24
|36
|23.12
|16:30
|
Авангард – Амур
|- : -
|23.12
|17:00
|
Металлург – Сибирь
|- : -
|23.12
|17:00
|
Сал. Юлаев – Адмирал
|- : -
|23.12
|19:00
|
Локомотив – ЦСКА
|- : -
|23.12
|19:00
|
Витязь – Ак Барс
|- : -
|23.12
|19:30
|
Сочи – Куньлунь
|- : -