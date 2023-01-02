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Люк Тардиф пожелал в новом году возвращения к нормальной деятельности в международном хоккее

Алина Савинова
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Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф рассказал о своих пожеланиях на 2023 год.

«Мои пожелания — вернуться к нормальной деятельности в международном хоккее», — приводит ТАСС слова Тардифа.

В феврале совет IIHF отстранил сборные России и Белоруссии от международных турниров на неопределенный срок. Через месяц организация объявила о решении запретить российским и белорусским командам участвовать в чемпионате мира 2023 года.

Источник: https://tass.ru/sport/16734359
Хоккей
Люк Тардиф
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