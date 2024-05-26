Ягра включили в Зал славы Международной федерации хоккея

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Чешский хоккеист Яромир Ягр введен в Зал славы Международной федерации хоккея (IIHF). Церемония состоялась сегодня, 26 мая.

Ягр является обладателем Кубка Стэнли в составе «Питтсбурга» (1991, 1992), занимает второе место по очкам в регулярных чемпионатах НХЛ — 1921 очко (766 голов и 1155 передач).

В составе сборной Чехии становился олимпийским чемпионом (1998) и дважды чемпионом мира (2005, 2010).