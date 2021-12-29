Ушел из жизни 4-кратный чемпион СССР в составе «Спартака» Валерий Фоменков

В возрасте 83 лет после продолжительной болезни не стало легендарного нападающего «Спартака» Валерия Фоменкова.

Валерий Иванович был единственным 4-кратным чемпионом СССР в составе «Спартака» — трижды как игрок (1962, 1967, 1969) и один раз в качестве тренера команды (1976).

В качестве хоккеиста Фоменков провел в чемпионатах страны 480 матчей и забил 141 гол.

После завершения игровой карьеры Валерий Иванович с 1970 по 1977 год работал в тренерском штабе «Спартака». Помимо победы в чемпионате СССР выиграл с командой три «серебра» (1965, 1966, 1968) и две «бронзы» (1963, 1964). В начале 2000-х работал с молодежной командой красно-белых.