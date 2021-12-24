Один из руководителей советского спортивного ТВ — о Брежневе на хоккее: «Леонида Ильича запрещали показывать»
Один из руководителей советского спортивного телевидения Аркадий Ратнер, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о любви генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева к хоккею.
— Брежнев действительно любил хоккей до безумия?
— Просто помешался на нем. Лапин обязан был ставить все хоккейные матчи ЦСКА в эфир! Все до единого!
— Рассказывали, Брежнева на хоккее в третьем периоде запрещено было показывать. Сидел поддатый.
— Открою вам тайну — Леонида Ильича вообще запрещали показывать. Словно и нет его на трибуне!
— Почему?
— Вот такие были у Лапина заскоки. Ответственным назначил лично меня. Проморгай мы этот момент — на следующий день не работал бы ни я, ни Садеков. А легенду сложили, будто в третьем периоде раскрасневшийся Брежнев начинал Суслова похлопывать по плечу. Хотя сидел с кружкой пива, сигаретой. Расслабленный. Не при фраке. Брежневская болезнь хоккеем — одна из главных тем нашего тогдашнего существования.
— В чем еще выражалось?
— Озеров по субботам заходил к Лапину — давал полный отчет по хоккейным делам. А у Лапина прямой контакт с Брежневым. Тут же докладывал Леониду Ильичу: Харламов заболел, у Рагулина травма, Тарасов сказал то-то и то-то... (Юрий Голышак, Александр Кружков)
Полностью интервью Ратнера — здесь.
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