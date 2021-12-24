Один из руководителей советского спортивного телевидения Аркадий Ратнер, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о любви генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева к хоккею.

— Брежнев действительно любил хоккей до безумия?

— Просто помешался на нем. Лапин обязан был ставить все хоккейные матчи ЦСКА в эфир! Все до единого!

— Рассказывали, Брежнева на хоккее в третьем периоде запрещено было показывать. Сидел поддатый.

— Открою вам тайну — Леонида Ильича вообще запрещали показывать. Словно и нет его на трибуне!

— Почему?

— Вот такие были у Лапина заскоки. Ответственным назначил лично меня. Проморгай мы этот момент — на следующий день не работал бы ни я, ни Садеков. А легенду сложили, будто в третьем периоде раскрасневшийся Брежнев начинал Суслова похлопывать по плечу. Хотя сидел с кружкой пива, сигаретой. Расслабленный. Не при фраке. Брежневская болезнь хоккеем — одна из главных тем нашего тогдашнего существования.

— В чем еще выражалось?

— Озеров по субботам заходил к Лапину — давал полный отчет по хоккейным делам. А у Лапина прямой контакт с Брежневым. Тут же докладывал Леониду Ильичу: Харламов заболел, у Рагулина травма, Тарасов сказал то-то и то-то... (Юрий Голышак, Александр Кружков)

Полностью интервью Ратнера — здесь.