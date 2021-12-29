Хоккей
Новости
Чемпионат мира КХЛ НХЛ Еврохоккейтур ВХЛ
МХЛ
Олимпиада
Результаты
Кубок мира
Кубок Первого канала
Юниорская сборная
Женский хоккей
Новости   //    Хоккей

Путин вручил ордена хоккеистам Якушеву, Каменскому и Касатонову

20:01
Теги:

Президент России Владимир Путин вручил госнаграды трем прославленным российским хоккеистам.

Александр Якушев, который сейчас является председателем Совета легенд лиги, получил из рук главы государства орден «За заслуги перед Отечеством» III степени. Вице-президент по развитию Континентальной хоккейной лиги Валерий Каменский награжден орденом Александра Невского. Этой же награды удостоен и Алексей Касатонов — генеральный директор Ночной хоккейной лиги.

На церемонии также присутствовал президент Белоруссии Александр Лукашенко, который прибыл в Россию для участия в неформальном саммите СНГ.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/13328657

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Анна Горшкова все материалы автора
Читайте также
10 самых вкусных вторых блюд на Новый год
В МГУ изменили систему информирования студентов об оценках из-за Тепляковой
Реклама