Путин вручил ордена хоккеистам Якушеву, Каменскому и Касатонову

Президент России Владимир Путин вручил госнаграды трем прославленным российским хоккеистам.

Александр Якушев, который сейчас является председателем Совета легенд лиги, получил из рук главы государства орден «За заслуги перед Отечеством» III степени. Вице-президент по развитию Континентальной хоккейной лиги Валерий Каменский награжден орденом Александра Невского. Этой же награды удостоен и Алексей Касатонов — генеральный директор Ночной хоккейной лиги.

На церемонии также присутствовал президент Белоруссии Александр Лукашенко, который прибыл в Россию для участия в неформальном саммите СНГ.