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Умерла Надежда Мелешко, жена бывшего нападающего сборной Белоруссии Дмитрия Мелешко

Игнат Заздравин
Корреспондент
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В возрасте 35 лет после многолетней борьбы с раком умерла Надежда Мелешко, супруга бывшего нападающего сборной Белоруссии по хоккею Дмитрия Мелешко. Она оставила прощальное письмо в социальных сетях.

«Милые, любимые, родные. Если вы читаете этот пост, значит меня уже нет здесь, на этой земле. Моя душа где-то далеко и мне больше не больно. Я попросила команду выложить его в тот день, когда уйду.

Знаете, я прожила такую славную жизнь, в ней было столько чуда, удивительных людей, в ней была настоящая любовь, счастливое материнство, творчество, искренняя дружба.

Ухожу с огромной тоской, ведь этой жизни, прекрасных дней, радости нам всегда будет мало, всегда... Но больше всего места в моем сердце занимает благодарность! За все, что было, за все, что смогла оставить после себя.

В середине апреля выйдет моя книга, моя честная история борьбы и счастья вопреки страшному диагнозу. Может, о ней появится дополнительный пост, как решит моя семья. Я боролась столько, сколько могла. До последнего своего вздоха, но... пришло время прощаться. Спасибо, что были со мной. Спасибо за сотни тысяч добрых слов, теплых объятий, веры в меня», – написано в посте Мелешко в социальных сетях.

Мелешко сражалась с раком с 2019 года. У нее осталось двое сыновей.

Хоккей
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2 ЦСКА 68 43 25 94
3 Локомотив 68 41 27 92
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3 Авангард 68 39 29 86
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5 Металлург 68 35 33 83
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8 Нефтехимик 68 33 35 72
9 Трактор 68 31 37 72
10 Амур 68 30 38 69
11 Барыс 68 27 41 61
1/2 финала конференции Счет в серии
ЦСКА - Локомотив
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СКА - Торпедо
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Ак Барс - Адмирал
Ак Барс - Адмирал
3 - 1
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Авангард - Сибирь
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Торпедо - Динамо М
Торпедо - Динамо М
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Автомобилист - Металлург
Автомобилист - Металлург
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СКА - Динамо Мн
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