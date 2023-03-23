Умерла Надежда Мелешко, жена бывшего нападающего сборной Белоруссии Дмитрия Мелешко
В возрасте 35 лет после многолетней борьбы с раком умерла Надежда Мелешко, супруга бывшего нападающего сборной Белоруссии по хоккею Дмитрия Мелешко. Она оставила прощальное письмо в социальных сетях.
«Милые, любимые, родные. Если вы читаете этот пост, значит меня уже нет здесь, на этой земле. Моя душа где-то далеко и мне больше не больно. Я попросила команду выложить его в тот день, когда уйду.
Знаете, я прожила такую славную жизнь, в ней было столько чуда, удивительных людей, в ней была настоящая любовь, счастливое материнство, творчество, искренняя дружба.
Ухожу с огромной тоской, ведь этой жизни, прекрасных дней, радости нам всегда будет мало, всегда... Но больше всего места в моем сердце занимает благодарность! За все, что было, за все, что смогла оставить после себя.
В середине апреля выйдет моя книга, моя честная история борьбы и счастья вопреки страшному диагнозу. Может, о ней появится дополнительный пост, как решит моя семья. Я боролась столько, сколько могла. До последнего своего вздоха, но... пришло время прощаться. Спасибо, что были со мной. Спасибо за сотни тысяч добрых слов, теплых объятий, веры в меня», – написано в посте Мелешко в социальных сетях.
Мелешко сражалась с раком с 2019 года. У нее осталось двое сыновей.
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|Счет в серии
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ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
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|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
3 - 0
|3 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|3 - 1
|1/4 финала конференции
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|23.03
|17:00
|
Металлург – Авангард
|- : -
|23.03
|19:30
|
Локомотив – ЦСКА
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