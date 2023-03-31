Быков считает, что попытки принизить российских спортсменов будут продолжаться

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Быков считает, что попытки принизить российских спортсменов будут продолжаться.

«В любом случае нас будут всячески стараться поставить на колени и принизить, поэтому мы должны искать свои какие-то внутренние решения, чтобы наши атлеты могли совершенствоваться и развиваться. А спортивные чиновники должны отстаивать честь, достоинство спортсменов и их участие в международных соревнованиях», — приводит слова Быкова ТАСС.

28 марта исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО российских спортсменов в нейтральном статусе. При этом организация предлагает не допускать к турнирам атлетов, которые связаны с вооруженными силами и органами безопасности.