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Умер юный хоккеист после падения с турника

18:40
Умер 16-летний хоккеист из Тверской области. Фото "Известия"
Умер 16-летний хоккеист из Тверской области. Фото "Известия"

Юный хоккеист из Тверской области погиб, ударившись головой о бетонный пол, сообщает «МК».

По сведениям источника, 16-летний подросток получил тяжелую травму на даче в Тверской области после падения с турника, после чего у мальчика диагностировали тяжелую черепно-мозговую травму. Вскоре пострадавший впал в кому. 28 августа подростка на вертолете переправили в НИИ детской хирургии и травматологии, где 1 сентября он скончался.

Юный хоккеист выступал за команды «Динамо» и «Северная Звезда» на позиции нападающего.

Дополнительная информация:

https://www.mk.ru/incident/2020/09/02/yunyy-khokkeist-umer-v-moskve-svalivshis-s-turnika.html

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