В четверг, 6 февраля, в вынесенном матче третьего этапа Евротура, Шведских игр, сыграют Финляндия и Россия. Встреча на арене Helsinki Ice Hall, где выступает клуб финской лиги HIFK, начнется в 19.30 по московскому времени.

Главная интрига Шведских игр — как сыграют в главной сборной серебряные призеры МЧМ. В этой команде их шесть человек — защитники Романов и Галенюк, нападающие Марченко, Морозов, Подколзин и Денисенко.

Букмекеры не верят, что наша команда сумеет сыграть сверхрезультативно, однако на МЧМ большинство матчей россиян были «верховыми», поэтому вполне привлекательным выглядит коэффициент БК «Лига Ставок» на индивидуальный «Тотал» России больше 2,5 — его можно взять за 2,20.

В целом Финляндия в этом матче выглядит фаворитом. Коэффициент на победу хозяев в основное время — 2,20, сборной России — 2,75. Ничья оценивается с вероятностью — 4,15. А как считаете вы?

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