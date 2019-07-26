Тамбовский 27-летний хоккеист скончался после драки в кафе

Тамбовский хоккеист Никита Воропаев скончался в реанимации после драки с посетителем кафе, cообщают "РИА "Новости" со ссылкой на начальника отдела информации УМВД по региону.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что он получил травму недалеко от кафе. Выяснилось, что у него возник конфликт с посетителем кафе, переросший в драку. После того, как Воропаев получил травмы, он пошел домой, где ему стало плохо. Позже Воропаев обратился в больницу, вернулся домой, где его состояние ухудшилось, после чего хоккеист попал в реанимацию, где 25 июля скончался.

27-летний Воропаев выступал в Ночной хоккейной лиге Тамбовской области. Его похороны пройдут в субботу 27 июля.