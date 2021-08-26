Скончался двукратный олимпийский чемпион по хоккею Владимир Шадрин

Легенда хоккейного «Спартака» Владимир Шадрин скончался на 74-м году жизни, сообщает пресс-служба клуба.

«Хоккейный клуб «Спартак» приносит искренние соболезнования родным и близким Виктора Николаевича, всем болельщикам, кто знал и любил прекрасного хоккеиста и замечательного человека», — говорится в заявлении клуба.

Шадрин — двукратный олимпийский чемпион 1972 и 1976 годов и чемпион мира (1970, 1971, 1973-1975). За «Спартак», в составе которого трижды выиграл чемпионат СССР, он выступал с 1965 по 1979 год.