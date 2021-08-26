Борис Майоров выразил соболезнования в связи со смертью Владимира Шадрина

Экс-капитан «Спартака» и сборной СССР, двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров отреагировал на новость о смерти легенды красно-белых Владимира Шадрина. Нападающий скончался на 74-м году жизни.

«Ушел человек, который был настоящим спартаковцем от макушки до пяток, — сказал Майоров корреспонденту «СЭ» Марии Куцубеевой. — Всю жизнь он им был и не стеснялся об этом говорить. Как воспитанник «Спартака», он носил красно-белую форму с гордостью. С гордостью всю жизнь говорил, что является воспитанником этого клуба и играл за этот клуб. Замечательный игрок, с моей точки зрения несколько недооцененный. Это один из лучших центральных форвардов своего времени. Это поколение шло вслед за нами. Володя на 10 лет младше меня. Умница в игре и жизни. Закончил институт нефти и газа в Москве. Прекрасный человек, не помню, чтобы он был замешан в каких-то интригах или строил кому-то козни. Это был открытый, уравновешенный, очень дисциплинированный человек».

Шадрин — двукратный олимпийский чемпион 1972 и 1976 годов и чемпион мира (1970, 1971, 1973-1975). За «Спартак», в составе которого он трижды выиграл чемпионат СССР, выступал с 1965 по 1979 год.