«Президент продумывает на несколько ходов вперед». Буре рассказал, как играл в хоккей с Путиным

Чемпион мира и призер Олимпиады Павел Буре рассказал, что президент России Владимир Путин никогда не нуждался в его советах во время совместных игр в Ночной хоккейной лиге.

«У нас такой президент, что это его советы нужно слушать. Стоять вместе на льду — огромная честь. С ним очень интересно играть, у него есть хоккейное мышление. У профессиональных игроков разный стиль, но мышление у всех похоже. Президент — тот человек, которому не нужно разжевывать действия, он продумывает все на несколько ходов вперед», — сказал Буре.

(Дарья Леоненко)