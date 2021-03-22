Павел Буре рассказал о своем отношении к прозвищу «Русская ракета»

Чемпион мира и призер Олимпиады Павел Буре провел пресс-конференцию, посвященную собственному 50-летнему юбилею. Бывший нападающий ответил на вопрос, считает ли он себя сейчас «Русской ракетой».

«Всегда очень спокойно относился к прозвищу «Русская ракета». Я быстро катался, но такие игроки были в каждом поколении. Мне кажется, что сейчас молодые хоккеисты стали быстрее кататься и сильнее толкаться. Последние годы я занимаюсь только любительским хоккеем», — сказал Буре.

(Дарья Леоненко)