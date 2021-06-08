Белорусская «Юность» исключена из числа участников хоккейной Лиги чемпионов
13:29
Белорусская «Юность» исключена из участников хоккейной Лиги чемпионов по решению руководства турнира.
«После недавних инцидентов в Белоруссии и связанной с ними реакции с непредсказуемыми последствиями поездки в Минск стали затруднительными. Правление CHL решило, что участие представителя этой страны связано с очень большими рисками, и wild card для «Юности» отменен», — говорится на официальном сайте турнира.
Действующим победителем хоккейной Лиги чемпионов является шведская «Фрелунда». «Юность» выступает в белорусской Экстралиге. Команда является десятикратным победителем соревнования.
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