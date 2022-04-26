В Госдуме отреагировали на решение ИИХФ перенести ЧМ-2023 по хоккею из России

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировала решение Международной федерации хоккея лишить Россию права на проведение чемпионата мира 2023 года в Санкт-Петербурге.

«Уже даже не смешно. Надо постоянно поддерживать информационное поле такими новостями. Мы всегда здорово проводили международные соревнования. И в Международной федерации хоккея это знают. Мы это делаем лучше всех, всегда проводим все хорошо. Это было бы проведено очень здорово — в этом они потеряли. Сейчас мы распределим эти деньги внутри России и также хорошо проведем соревнования внутри своей страны», — сказала Журова «СЭ».

Решение о новом месте проведения ЧМ-2023 будет принято на конгрессе ИИХФ во время чемпионата мира в Финляндии (13 по 29 мая).

Как говорится в заявлении организации, решение о переносе ЧМ-2023 было принято в первую очередь из соображений безопасности и благополучия всех игроков, официальных лиц, СМИ и болельщиков.