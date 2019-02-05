Объявлен состав сборной России на Универсиаду в Красноярске

Стал известен состав сборной России на Универсиаду-2019. Наибольшее представительство получили игроки "СКА-Невы" и "Сокола" - по пять.

Вратари: Никита Богданов ("СКА-Нева"), Евгений Киселев ("Сокол"), Никита Серебряков ("Адмирал").

Защитники: Евгений Воронков ("Звезда"), Никита Камалов ("Амур"), Иван Крылов ("Сокол"), Вадим Кудако ("Северсталь"), Павел Медведев ("ХК Саров"), Александр Сорокин ("Нефтяник"), Михаил Тихонов ("СКА-Нева"), Андрей Чуркин ("Югра").

Нападающие: Максим Джиошвили ("Динамо" Спб), Данила Квартальнов ("СКА-Нева"), Дмитрий Колготин ("Зауралье"), Иван Ларичев ("СКА-Нева"), Михаил Мальцев (СКА), Максим Мальцев ("Сокол"), Владислав Мисников ("Сокол"), Егор Морозов ("Металлург" Нк), Денис Орлович-Грудков ("СКА-Нева"), Игорь Руденков ("Амур"), Александр Тридчиков ("Челмет"), Вячеслав Шевченко ("Сокол").

Штаб сборной: глава штаба - Роман Ротенберг, генеральный менеджер – Сергей Гомоляко, главный тренер – Владислав Хромых, тренер – Игорь Ефимов, тренер – Андрей Никишов, тренер – Денис Баев, тренер вратарей – Роман Кривомазов.

Игры Универсиады пройдут с 1 по 12 марта, россияне в групповом турнире встретятся со Словакией, Японией, США, Венгрией и Чехией.