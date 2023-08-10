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Сегодня, 20:08

Ротенберг: «Нельзя допускать банкротства ИИХФ»

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг прокомментировал падение доходов Международной федерации хоккея (ИИХФ) из-за неучастия сборной России в международных турнирах.

— Ваши слова о том, что ИИХФ разорится из-за отсутствия России на международной арене разошлись на цитаты. Раскройте эту мысль.

— У любого предприятия есть экономическая модель: доходы, расходы. Когда расходы превышают доходы, компания банкротится. Больше пятидесяти процентов доходов ИИХФ получает от участия сборной России. Когда наша сборная не участвует, у нее появляются проблемы с доходностью. Нет прибыли, соответственно, на что содержать сотрудников организации? Им придется серьезно задуматься. Мы готовы вернуться и внести свой вклад в международный хоккей. Нельзя допускать банкротства ИИХФ. Банкротство международной федерации — плохо для всего хоккея в мире. Мы вместе не должны это допустить. Нужно работать вместе, чтобы международная федерация процветала.

Сборная России по хоккею отстранена от участия в турнирах под эгидой ИИХФ с февраля 2022 года. 5 августа президент ИИХФ рассказал, когда будет рассмотрен вопрос возвращения российских спортсменов.

Хоккей
Роман Ротенберг
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