«Мой отец заболел раком и умер. Я решил поменять образ жизни». Каспарайтис рассказал о веганстве

Олимпийский чемпион Дарюс Каспарайтис в интервью «СЭ» рассказал, как решил стать веганом. Он завершил карьеру в 2010 году, а затем провел несколько матчей в Литве.

— То, что вы стали веганом, помогло вам прийти в форму?

— Да, у меня был лишний вес. Если бы не веганство — наверное, не смог бы сыграть за Литву. Без диеты, без правильного питания в моем возрасте невозможно играть. Я бы ползал на этом турнире как таракан, сколько бы ни тренировался. А так бегал хотя бы как муравей.

— Как вы пришли к веганству?

— Пару лет назад мой отец заболел раком и умер. И я решил поменять свой образ жизни — особенно то, что касается еды. Теперь отношусь ко всему, что связано с питанием, очень серьезно. Это было большое изменение в моей жизни, и веганство для меня работает и дает мне много энергии. Чувствую себя намного лучше. Только поэтому и думаю еще раз сыграть. Потому что если бы опять раздулся — и мыслей на этот счет у меня бы не было. Никому не говорю, что все должны так питаться, каждому свое. Но я очень доволен, что к этому пришел.

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