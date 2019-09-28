Медали советского вратаря Белошейкина проданы. Покупатель неизвестен

На интернет-аукционе eBay были проданы медали вратаря Евгения Белошейкина — его награды чемпионатов мира и Европы, а также олимпийское золото вместе с подарочным ремнем. Всего было выставлено 17 медалей, цена — 4,7 тысячи евро.

Продавец медалей, Роман Малков, который сейчас проживает в Германии, подтвердил «СЭ» факт продажи, однако отметил, что не может раскрывать личность покупателя.

Напомним, что Белошейкин покончил жизнь самоубийством в 1999 году.