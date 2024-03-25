Мама попавшего под машину террористов 8-летнего Ильи поблагодарила клубы КХЛ

Мать попавшего под машину террористов, атаковавших «Крокус Сити Холл», 8-летнего Ильи Ольга рассказала, что ее сын был прооперирован. У ребенка оказались сломаны ключица, бедро, ушиб легких плюс сотрясение мозга.

Ольга добавила, что Илье предстоит вторая операция, и поблагодарила всю страну за поддержку.

«Низкий поклон всему хоккейному сообществу, всем командам КХЛ — ЦСКА, «Спартак», «Динамо», «Трактор», и это не полный список», — цитирует ТАСС маму Ильи Ольгу.

Женщина рассказала, что Илья уже год занимается хоккеем, а его кумиром является нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин.