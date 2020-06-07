ФХР поздравила с днем рождения судью Всероссийской категории, инспектора ФХР Валентина Козина. Бывшему хоккеисту «Локомотива» и «Химика» исполнилось 80 лет.

Козин выступал в чемпионате СССР с 1958 по 1975 год. В «Локо» он выступал в тройках Александром Гришиным и Юрием Чумичкиным, затем с 1962 года — с Виктором Якушевым и Виктором Цыплаковым. В столичном клубе он взял бронзу чемпионата СССР-1961.

С 1971 по 1975 год Козин выступал за «Химик», с которым дошел до финала Кубка СССР-1972. В Воскрескенске его партнерами были Александр Голиков и Виктор Ликсюткин, позднее — братья Алексанндр и Владимир Голиковы.

В 1980—1988 годах Козин был хоккейным арбитром, судил матчи чемпионатов СССР. Семь раз попадал в десятку лучших судей страны.