Ларионов рассказал о подготовке олимпийской сборной России к Кубку Германии

Главный тренер олимпийской сборной России Игорь Ларионов рассказал о турнире, в котором примут участие вторая сборная России, а также команды Германии, Швейцарии и Словакии.

«На тренировках перед стартом турнира делали акцент на взаимопонимание, работу с шайбой, работу мысли — чтобы ребята могли быстро думать, чтобы контроль шайбы был за нами. Ведь чем больше ты играешь с шайбой, тем меньше ты обороняешься. Поэтому упражнения выстроили так, чтобы ребята понимали, насколько важно взаимодействие в игре — при их скоростных качествах это будет играть решающую роль.



Для всех наших соперников — и Германии, и Словакии, и Швейцарии — это последний шанс проверить состав перед Олимпиадой. Ребята об этом знают, мы еще раз до них это донесем вечером перед игрой, потому что для них это будет серьезный тест. Мы представляем Россию, наш хоккей, и все знают, зачем мы сюда приехали, поэтому ожидаем полной отдачи от каждого игрока», — приводит пресс-служба Федерации хоккея России слова Ларионова.

Кубок Германии пройдет с 11 по 14 ноября. Сегодня, 11 ноября, олимпийская сборная России сыграет с хозяевами турнира, сборной Германии. Начало встречи — в 21.45 (мск).