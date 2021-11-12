Ларионов: «Сборная Германии хорошо сыграла в обороне, и все шансы, которые нам дали, мы использовали»

Главный тренер олимпийской сборной России Игорь Ларионов прокомментировал поражение команды в матче с Германией (3:4).

«Мы начали очень быстро, агрессивно, и благодаря этому забросили две быстрые шайбы. После этого позволили сборной Германии вернуться в игру и показать их типичный хоккей — терпеливо ждать ошибки и играть на контратаках, — цитирует тренера официальный сайт ФХР. — Немцы очень хорошо сыграли в обороне, и все шансы, которые они нам сегодня дали, мы использовали».

Также Ларионов высказался о молодых хоккеистах в сборной.



«Для большинства наших ребят это первые игры на таком уровне, особенно много у нас молодых защитников. Опыт этого матча пойдет к ним в копилку. Понятно, что будем делать какие-то корректировки, у нас есть один день, чтобы восстановиться и двигаться дальше, к матчу со Словакией», — сказал он.

Кубок Германии проходит с 11 по 14 ноября. 13 ноября, олимпийская сборная России сыграет со Словакией. Начало встречи — в 20:00 по московскому времени.