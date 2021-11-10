Бывший хоккеист «Липецка» скончался в 21 год из-за тяжелой травмы позвоночника
13:35
Бывший нападающий «Липецка» Андрей Болтов скончался в возрасте 21 года, сообщает «Липецк Медиа».
Хоккеист оказался прикован к постели после тяжелой травмы позвоночника, спортсмен не смог победить травму.
Болтов выступал за «Липецк» с 2018 года, на его счету 44 (18+26) очка в 85 матчах за команду. Форвард являлся воспитанником магнитогорского «Металлурга».
Дополнительная информация:
https://lipetskmedia.ru/m/news/view/154111-Skonchalsya_bivshiii.html
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю