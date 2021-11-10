Бывший хоккеист «Липецка» скончался в 21 год из-за тяжелой травмы позвоночника

Бывший нападающий «Липецка» Андрей Болтов скончался в возрасте 21 года, сообщает «Липецк Медиа».

Хоккеист оказался прикован к постели после тяжелой травмы позвоночника, спортсмен не смог победить травму.

Болтов выступал за «Липецк» с 2018 года, на его счету 44 (18+26) очка в 85 матчах за команду. Форвард являлся воспитанником магнитогорского «Металлурга».