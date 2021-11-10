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Бывший хоккеист «Липецка» скончался в 21 год из-за тяжелой травмы позвоночника

13:35

Бывший нападающий «Липецка» Андрей Болтов скончался в возрасте 21 года, сообщает «Липецк Медиа».

Хоккеист оказался прикован к постели после тяжелой травмы позвоночника, спортсмен не смог победить травму.

Болтов выступал за «Липецк» с 2018 года, на его счету 44 (18+26) очка в 85 матчах за команду. Форвард являлся воспитанником магнитогорского «Металлурга».

Дополнительная информация:

https://lipetskmedia.ru/m/news/view/154111-Skonchalsya_bivshiii.html

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Иван Торопцев все материалы автора
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