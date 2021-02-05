Валуев прокомментировал замену гимна «Катюшей» на ЧМ-2021 по хоккею

Депутат Госдумы Николай Валуев отреагировал на замену гимна России песней «Катюша» на чемпионате мира по хоккею в 2021 году.

«Всем известная и понятная песня. Такой выход из ситуации я приветствую. Если бы весь состав международного олимпийского комитета был переизбран, то мы могли бы и гимн услышать. «Катюшу» знает весь мир. Когда она звучит, всем становится все понятно. Как вариант, можно было бы использовать марш «Прощание славянки». Он был бы более мотивационный. Но его не знает весь мир», — сказал Валуев «СЭ».

Ранее стало известно, что песня «Катюша» заменит гимн России на ЧМ-2021 по хоккею. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в Федерации хоккея России (ФХР).

(Владимир Пушкарев)