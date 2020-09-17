ИИХФ отменила МЧМ в низших дивизионах, а также женский ЮЧМ

Международная федерация хоккея (ИИХФ) отменила молодежный чемпионат мира у мужчин в низших дивизионах, а также юниорский чемпионат мира у женщин.

В заявлении на официальном сайте организации сообщается, что решение принято на основании рекомендаций экспертной группы ИИХФ по коронавирусу.

— Требовать от хозяев турниров низших дивизионов организовать «пузырь» для проведения соревнований непрактично, поскольку большинство из них финансово ограничены из-за пандемии коронавируса, — заявил президент ИИХФ Рене Фазель. — У ИИХФ нет необходимых ресурсов для обеспечения безопасности при организации турниров с учетом минимальных рисков для здоровья и предотвращения распространения коронавируса. Отмена соревнований позволит федерациям-организаторам сэкономить деньги, которые должны были быть потрачены на проведение турниров. Эта экономия поможет организаторам сосредоточиться на внутренних первенствах в сезоне-2020/21 и вернуться в международный хоккей в следующем сезоне.