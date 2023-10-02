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Сегодня, 11:06

Хоккеиста из США исключили из команды за изображение нацистской символики

Ана Горшкова
Корреспондент
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Защитник Джон Друскинис был исключен из команды Мичиганского университета после того, как изобразил нацистскую символику рядом с Еврейским центром.

«Клуб Мичиганского университета отстранил Друскиниса после того, как его засняли на камеру, рисующим свастику на здании Еврейского центра. Спасибо за реальные последствия антисемитизма в вашем университете», — говорится в заявлении организация по борьбе с антисемитизмом Stop Antisemitism.

21-летний хоккеист в сезоне-2022/23 провел в чемпионате американской Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA) 8 матчей, отметившись двумя результативными передачами. Друскинис является студентом второго курса.

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