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Сегодня, 07:46

Хоккеист «Динамо-Алтай» лишился почки во время матча

Сергей Разин
корреспондент
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Защитник «Динамо-Алтай» Егор Стронов получил травму в матче против ЦСК ВВС.

«Егор был госпитализирован в ГБУЗ СГКБ №1 им. Н. И. Пирогова города Самары. В ходе обследования было выявлено повреждение левой почки», — сообщила пресс-служба барнаульского клуба.

В результате операции Стронову не удалось сохранить почку. В настоящее время врачи оценивают состояние Егора как стабильно тяжелое.

Источник: https://altai.aif.ru/sport/hokkeist_dinamo-altay_lishilsya_pochki_vo_vremya_vyezdnogo_matcha
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