Хоккеист «Динамо-Алтай» лишился почки во время матча
Защитник «Динамо-Алтай» Егор Стронов получил травму в матче против ЦСК ВВС.
«Егор был госпитализирован в ГБУЗ СГКБ №1 им. Н. И. Пирогова города Самары. В ходе обследования было выявлено повреждение левой почки», — сообщила пресс-служба барнаульского клуба.
В результате операции Стронову не удалось сохранить почку. В настоящее время врачи оценивают состояние Егора как стабильно тяжелое.
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