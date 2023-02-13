Хоккеист «Динамо-Алтай» лишился почки во время матча

Защитник «Динамо-Алтай» Егор Стронов получил травму в матче против ЦСК ВВС.

«Егор был госпитализирован в ГБУЗ СГКБ №1 им. Н. И. Пирогова города Самары. В ходе обследования было выявлено повреждение левой почки», — сообщила пресс-служба барнаульского клуба.

В результате операции Стронову не удалось сохранить почку. В настоящее время врачи оценивают состояние Егора как стабильно тяжелое.