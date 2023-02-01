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Сегодня, 14:46

Каменский: «Без выступления наших хоккеистов соревнования считаются неполноценными»

Алина Савинова
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Олимпийский чемпион Валерий Каменский прокомментировал слова главы Международной федерации хоккея (ИИФХ) Люка Тардифа, заявившего, что организация должна держаться подальше от политики.

«Естественно, спорт всегда был вне политики и без выступления наших хоккеистов соревнования считаются неполноценными. На нас ходят болельщики, Россия лидирующая страна в мире, которая в хоккее добивается больших успехов», — цитирует Каменского Vprognoze.ru.

В 2022 году ИИХФ отстранила сборные России и Белоруссии от всех соревнований под эгидой организации. По этой причине сборные пропустили чемпионаты мира в различных возрастных категориях, а также пропустят предстоящий ЧМ-2023, который пройдет в Тампере и Риге.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/hockey/10615967-kamenskij-o-slovah-glavy-iihf-otdalitsya-ot-politiki-bez-rossijskih-hokkeistov-sorevnovaniya-schitayutsya-nepolnocennymi.html
Хоккей
Валерий Каменский
Люк Тардиф
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