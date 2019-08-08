Хабибулин - об Олимпиаде-2002: "Ягр ничего не говорил после четвертьфинала"

Бывший вратарь сборной России Николай Хабибулин в интервью "СЭ" навал свои лучшие матчи карьере. Отдельно он выделил четвертьфинал Олимпиады-2002 против Чехии (1:0).

– В сборной я не так часто появлялся, поэтому матчей этих не так уж и много. Думаю, я бы поставил тот матч в топ-3 за всю карьеру и по игре, и по значимости, и по результату.

– А какие еще два?

– В мой второй сезон в НХЛ мы играли в Детройте, как раз там была наша "Русская пятерка". Мы проигрывали 1-3 в серии, и все уже нас списали, а мы приехали и обыграли их там, причем по броскам у "Детройта" было за 50, а у нас – 18 или 19.

– Вам Ягр что-то говорил после того легендарного матча с чехами? Они тогда чуть ли не плакали.

– Ягр ничего не говорил, чехи не особо насчет этого матча общались. Со мной в "Тампе" играл Павел Кубина, он был в той сборной Чехии. Так, поддевал его иногда (улыбается).

– Он обижался?

– Нет. Понятно, что все играют за свою страну, но уже постфактум смеялись.

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