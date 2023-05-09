Герман Титов: «ФХР сделала очень правильный шаг, проводя это турне по нескольким городам России»

Известный хоккейный тренер, бывший нападающий сборной России Герман Титов считает, что турне сборной «Россия 25» пойдет на пользу игрокам.

«Для любого игрока выходить на лед в форме российской сборной — огромная честь, и неважно, выходишь ли ты на матч крупного международного турнира, будь то чемпионат мира или Олимпиада, или на обычную товарищескую игру. ФХР сделала очень правильный шаг, проводя это турне по нескольким городам России, а также в Минске. Об интересе к сборной у болельщиков можно судить по посещаемости этих игр. Нынешнее турне сыграет очень важную роль для развития и популяризации хоккея в стране. В этом у меня нет никаких сомнений», — приводит слова Титова «Чемпионат».

Сборная «России 25» проводит турне по городам России, Белоруссии и Казахстана. Сегодня, 9 мая, российская команда проведет пятый матч майского турне против Белоруссии.