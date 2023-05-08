Кравцов подрался на любительском турнире в Челябинске

Нападающий «Ванкувера» Виталий Кравцов подрался на любительском турнире в Челябинске «Кубок Победы» с экс-защитником «Автомобилиста» Степаном Островским.

Видео драки опубликовала журналистка Олеся Усова.

Во время потасовки Кравцову натянули на голову игровой свитер, после чего судьи разняли драку.