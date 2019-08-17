«Барыс» уступил «Цугу» в товарищеском матче

«Барыс» провел товарищеский матч против швейцарского «Цуга». Команда из Нур-Султана уступила со счетом 3:5.

В составе «Цуга» 3 (1+2) очка набрал бывший нападающий «Магнитки» Якуб Коварж.

Хоккей

Товарищеский матч

«Цуг» (Цуг) — «Барыс» (Нур-Султан) — 5:3 (1:1, 2:1, 2:1)

Голы: Коварж — 1 (Хофманн), 9:53 — 1:0. Шестаков — 3 (Панюков, Петухов), 11:58 — 1:1. Алатало — 1 (Марчини), 28:12 — 2:1. Хофманн — 1 (бол., Марчини), 30:14 — 3:1. Евдокимов — 1 (Сагадеев), 33:01 — 3:2. Марчини — 1 (Хофманн, Коварж), 44:11 — 4:2. Акользин — 1 (Сагадеев), 53:34 — 4:3. Хофманн — 2 (Коварж), 58:21 — 5:3.

17 августа. Цуг. Bossard Arena.