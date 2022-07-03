Задержанного в Петербурге вратаря Федотова отправили в Североморск

Алексей Пономарев, адвокат вратаря Ивана Федотова сообщил, что хоккеиста прошлой ночью отправили в Североморск.

В пятницу, 1 июля стало известно, что голкипер был задержан в Санкт-Петербурге сотрудниками военкомата. В военкомате Федотову стало плохо, после чего он был госпитализирован.

«Ивана ночью отправили в Североморск. Ночью вывезли с территории госпиталя, а дальше информация отсутствует», — приводит РИА «Новости» слова Пономарева.

В сезоне-2021/22 Федотов стал лучшим вратарем КХЛ. 25-летний голкипер провел 2 сухих матча в 26 играх регулярного чемпионата и 1 — в 22 встречах плей-офф. В составе красно-синих хоккеист стал обладателем Кубка Гагарина.

Ранее адвокат Федотова заявлял, что хоккеиста хотели направить на воинскую службу под Санкт-Петербургом.