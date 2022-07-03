Адвокат Федотова опроверг информацию об отправлении игрока в Североморск

Алексей Пономарев, адвокат вратаря Ивана Федотова опроверг в разговоре с корреспондентом «СЭ» информацию о том, что хоккеиста отправили в Североморск.

«Перевезли в Североморск? На самом деле никакой точной информации сейчас нет. Ситуацию выясняем», — заявил Пономарев «СЭ».

В сезоне-2021/22 Федотов стал лучшим вратарем КХЛ. 25-летний голкипер провел 2 сухих матча в 26 играх регулярного чемпионата и 1 — в 22 встречах плей-офф. В составе красно-синих хоккеист стал обладателем Кубка Гагарина.

В пятницу, 1 июля спортсмен был задержан в Санкт-Петербурге сотрудниками военкомата.