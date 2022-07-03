Губерниев: «Глядя на историю с Федотовым, молодые игроки будут при первой возможности валить за океан»

Губерниев считает, что ситуация с Федотовым приведет к отъезду молодых хоккеистов из России

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев считает, что молодые хоккеисты будут при первой возможности уезжать за океан из-за ситуации с вратарем Иваном Федотовым.

«Глядя на историю с Федотовым,перспективные молодые игроки будут при первой возможности валить за океан!!! Мы этого добиваемся???» — написал Губерниев в своем Telegram-канале.

1 июля стало известно, что Федотов задержан в Санкт-Петербурге сотрудниками военкомата из-за возможного уклонения от армии. Позже сообщалось, что его оттуда увезли на машине скорой помощи из-за обострения гастрита.

В минувшем сезоне Федотов играл за ЦСКА и стал лучшим голкипером КХЛ. В его активе 26 матчей в регулярном чемпионате, где он оформил два шат-аута. Кроме того, он провел 22 матча в плей-офф и сыграл один матч на ноль.

В составе ЦСКА 25-летний Федотов выиграл весной Кубок Гагарина, после чего подписал контракт с «Флайерз».