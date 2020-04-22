23 года одному из самых громких убийств в истории российского спорта. Был застрелен президент ФХР Сыч

23 года назад был застрелен третий президент Федерации хоккея России (ФХР) Валентин Сыч. Он возглавил организацию в 1994 году, а спустя два года добился создания Российской хоккейной лиги. В 2004 году был избран в Зал славы отечественного хоккея.

22 апреля 1997 года Валентин Сыч вместе с женой и водителем выезжал из деревни Иванцево в сторону Москвы на служебном автомобиле. На повороте на грунтовую дорогу их поджидали убийцы, которые открыли огонь. В Сыча попали 10 пуль: из них 8 — в голову, одна — в сердце и еще одна — в плечо. От полученных ранений Валентин Сыч погиб на месте, его жена оказалась в реанимации, водитель был легко ранен.

Зимой того же года за совершение убийства было арестовано пять человек, еще один находился в розыске. Убийство было раскрыто, исполнители — осуждены на длительные сроки заключения