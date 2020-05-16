МХЛ определила итоговое распределение мест

В связи с досрочным завершением Париматч — чемпионата МХЛ сезона-2019/2020 лига объявила об итоговом распределении мест между командами, сообщает официальный сайт МХЛ.

МХЛ приняла решение не определять обладателя Кубка Харламова. Все восемь команд, прошедших в 1/4 финала плей-офф второго этапа, занимают технически единое место 1-8 (без соответствующих правовых последствий для клубов МХЛ) и перечислены в алфавитном порядке: «Белые медведи», «Ирбис», «Красная Армия», «Локо», «МХК Динамо», «Омские ястребы», «СКА-1946», «Толпар».

Места с 9 по 34 распределены по спортивному принципу среди остальных команд.