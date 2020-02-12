«Красная Армия» разгромила «ОРДЖИ Юниор», «Атлант» выиграл у «Риги»
В регулярном чемпионате Париматч МХЛ завершился очередной игровой день
«Красная Армия» выиграла у китайского клуба «ОРДЖИ Юниор» (1:0). МХК «Атлант» переиграл «Ригу» (4:2).
Париматч МХЛ
Регулярный чемпионат
«ОРДЖИ Юниор» (Пекин) — «Красная Армия» (Москва) — 0:10 (0:4, 0:2, 0:4)
Голы: Пугачев — 17 (Долгопятов, Аноп), 4:30 — 0:1. Пугачев — 18 (Заруба, Комаров), 7:54 — 0:2. Долгопятов — 17 (Пугачев), 11:50 — 0:3. Полтапов — 6 (Климов, Макаров), 12:08 — 0:4. Шафеев — 3 (Корбит, Росляков), 33:10 — 0:5. Аноп — 12 (Долгопятов, Пугачев), 34:21 — 0:6. Черный — 8 (Коробкин), 47:40 — 0:7. Пугачев — 19 (Аноп), 48:26 — 0:8. Хулапов — 6 (Черный, Коробкин), 55:51 — 0:9. Корбит — 8, 59:07 — 0:10.
Вратари: Пакин (Зиновенко, 12:08) — Самсонов.
Судьи: Анкудинов, Саутин.
12 февраля. Дмитров. СК «Дмитров».
«МХК Атлант» (Мытищи) — «ХК Рига» (Рига) — 4:2 (0:1, 2:0, 2:1)
Голы: Буцениекс — 11 (бол., Бергманис, Федоров), 13:20 — 0:1. Шушин — 13 (бол., Силантьев, Усманов), 24:12 — 1:1. Старков — 7 (Герганкин, Н. Миллер), 38:43 — 2:1. Галимов — 12, 53:56 — 2:2. Усманов — 11 (бол., Силантьев, Шушин), 58:31 — 3:2. Несветаев — 10 (Копылов), 59:58 — 4:2.
Вратари: Фомин — Бруверис.
Судьи: Томилов, Фатихов.
12 февраля. Мытищи. МУП «Арена Мытищи».